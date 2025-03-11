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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 353 Tabanca Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'deki operasyonda 353 tabanca ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2025 08:18, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 08:21
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 353 Tabanca Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını, 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildiğini bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Mersin'de Yasa Dışı Silah Operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde arama yapıldığını aktaran Yerlikaya, 353 yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 silah parçası ele geçirildiğini, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya'dan Tebrik ve Uyarı

Operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığını ve görev alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya,

Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden silah kaçakçılarının peşindeyiz. Sizi tek tek yakalayacağız.

ifadelerini kullandı.

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