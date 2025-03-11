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İstanbul'da Belediyelere terör operasyonu: 32 gözaltı

DHKP-C'nin belediyelerden finansal destek talep ettiği ortaya çıktı. Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2025 08:41, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 09:22
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün Belediyelerle İlişkisi

Örgütün, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği belirlendi.

Kazova Tekstil Olayı

Örgütün, "Kazova Tekstil" isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği ve Kazova isimli tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği tespit edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

  • Ataşehir Belediyesinde 3 şüpheli
  • Maltepe Belediyesinde 5 şüpheli
  • Sarıyer Belediyesinde 8 şüpheli
  • Şişli Belediyesinden de 8 şüpheli

Yakalanan şüpheliler arasında, örgüte 2014-2016 yıllarında finans sağlayan belediye çalışanları bulunuyor.


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