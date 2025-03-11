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Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi

İstanbul'da DHKP/C'ye finans sağladığı iddia edilen belediye yetkililerine yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 17:50, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 17:52
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Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, eski Ataşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü olan Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ve Kazova Tekstil firmasının eylem tarihindeki ortağı Ahmet Serdar Demirtaş'ın yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 34'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014-2016 yıllarında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışan bazı şüphelilerce terör örgütü DHKP/C'ye finansman sağlandığı, örgütün ele geçirdiği bir tekstil firmasının girdiği Şişli ve Sarıyer belediyelerince düzenlenen ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Polis ekiplerinin firarileri yakalamaya yönelik yürüttüğü çalışmalarda, eylem tarihinde Ataşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü olan Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ve Kazova Tekstil firmasının o dönemdeki ortağı Ahmet Serdar Demirtaş gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 34'e yükselmiş oldu.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu belirlenmişti. Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil ve İhaleler

Kazova Tekstil isimli firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti. Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespit edilmişti.

Şüpheliler ve Operasyonlar

Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesinde 3, Maltepe Belediyesinde 5, Sarıyer Belediyesinde 8 ve Şişli Belediyesinde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli tespit edilmişti. Savcılıkça şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gözaltılar ve Finansal Tespitler

Gözaltına alınanlar arasında, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir'in de bulunduğu, 13 şüphelinin halen belediyelerde aktif görevde olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurt dışında, 2 zanlının ise cezaevinde tutuklu olduğu belirlenmişti. Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüpheliler tarafından aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu tespit edilmişti.

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