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Ağır ticari araç pazarı şubatta yüzde 36 daraldı

Ağır ticari araç pazarı, 2025 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 oranında azaldı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 11 Mart 2025 09:09, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 09:09
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Ağır ticari araç pazarı şubatta yüzde 36 daraldı

Ağır ticari araç pazarı, 2025 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %36 oranında azaldı.

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) tarafından açıklanan verilere göre, bu dönemde satılan toplam araç sayısı 2 bin 696 adet seviyesinde kaldı.

Çekici satışları şubat ayında geçen yıla göre yüzde 42 oranında azalarak bin 139 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 31 oranında azalarak bin 136 adet olarak belirlendi. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 30 oranında azaldı ve 421 adet seviyesine indi.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlarına göre yüzde 27 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlarına göre yüzde 11 oranında, Kamyon satışları da yüzde 49 oranında artış gösterdi.

Toplam Semi-Treyler Araç Pazarı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 12 oranında artarak 779 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat dönemi

2025 yılı Ocak-Şubat dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 3 bin 902 oldu.

Çekici satışları, 2025 yılı: Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 48 oranında azalarak 1.567 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 34 oranında azalarak 1.618 adet olarak belirlendi. 16 ton altı kamyon satışları da %25 oranında azalarak 717 adet seviyesinde kaldı.

2025 yılı Ocak-Şubat dönemi Semi-Treyler araç pazarı, bir önceki yılın

aynı dönemine göre %47 oranında arttı; satış adedi ise 1.709 oldu.

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