Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,5490 36,5500 36,5900 36,5910 Avro 39,6250 39,6260 39,9500 39,9510 Sterlin 47,2000 47,2100 47,2700 47,2800 İsviçre frangı 41,6100 41,6200 41,5500 41,5600 ANKARA ABD doları 36,5190 36,5990 36,5600 36,6400 Avro 39,5850 39,6650 39,9100 39,9900 Sterlin 47,1400 47,3500 47,2100 47,4200