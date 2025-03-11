Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, 36,59 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 17:22, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,5490
|36,5500
|36,5900
|36,5910
|Avro
|39,6250
|39,6260
|39,9500
|39,9510
|Sterlin
|47,2000
|47,2100
|47,2700
|47,2800
|İsviçre frangı
|41,6100
|41,6200
|41,5500
|41,5600
|ANKARA
|ABD doları
|36,5190
|36,5990
|36,5600
|36,6400
|Avro
|39,5850
|39,6650
|39,9100
|39,9900
|Sterlin
|47,1400
|47,3500
|47,2100
|47,4200