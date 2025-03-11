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Eski sevgilisini darbederek öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 19:43, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 19:40
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Eski sevgilisini darbederek öldüren zanlı tutuklandı

O.G. (34) ile eski sevgilisi Fatma K. (27) Türkmen Mahallesi'nde sokakta tartıştı.

O.G, Fatma K'yi darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Zanlı O.G. gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenaze memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine getirildi.

Serdaroğu Mahallesi'ndeki cemevinde düzenlenen törenin ardından kadınların omuzunda taşınan Fatma K'nin cenazesi Ovaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine aile üyelerinin yanı sıra Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de katıldı.

Şüpheli O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının ifadesinde Fatma K. ile barışmak için konuşmak istediğini, öldürme niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi.

O.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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