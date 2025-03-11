Ablasının böbreğiyle yaşama tutundu

MANİSA'da 20 senedir polikistik böbrek hastası olan ve 1,5 yıldır yaşamını diyalize bağlı olarak sürdüren Sema Girgin (53), ablası Durdu Çevik'ten (56) nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Sağlığına kavuşan Girgin, "Ablama minnettarım, beni diyalizden kurtardı, yaşadığım süre boyunca kendisine hep teşekkür edeceğim. Mutluluktan ağladım." dedi.

Polikistik Böbrek Hastalığı ve Nakil Süreci

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Sema Girgin'e 20 yıl önce polikistik böbrek hastalığı teşhisi konuldu. 1,5 yıldır yaşamını diyalize bağlı olarak sürdüren Sema Girgin'e ablası Durdu Çevik gönüllü bağışçı oldu. Girgin, 4 Mart'ta Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille yaşama tutundu. EÜ Genel Cerrahi Bölümü Organ Nakli Enstitüsü'nden Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, Prof. Dr. Taylan Özgür Sezer, Prof. Dr. Gülay Aşçı, Doç. Dr. Servet Uluer Biçeroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Berk Göktepe, Doç. Dr. Aygül Çeltik ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Sema Girgin, "20 senedir mücadele ediyorum. Çok çabaladım. Sonuç ameliyata kadar vardı." ifadelerini kullandı.

Genetik Faktörler ve Donör Süreci

Hastalığının genetik olduğuna dikkat çeken Girgin, "Oğlumda da polikistik böbrek hastalığı var. Buraya tedaviye ve devamlı kontrollere geliyordum. Aygül Hoca bir gün 'Sona geldik, nakil gerekiyor' dedi. 5 kardeşim ve babama gerekli testler yapıldı. Ablamın böbreği uygun olduğu belirlendi. Yapılan nakille de ablam beni hayata bağladı." dedi.

Hayat Kurtarmak Çok Güzel Bir Duygu

Girgin'e donör olan ablası Durdu Çevik de "Kardeşimin eşi vefat etti, engelli oğlu var. Rahatsızlığını öğrenince, böbreğimin tekini hiç gözümü kırpmadan vermek istedim. Eşim ve çocuklarım da karşı çıkmadı. Seve seve de böbreğimin tekini verip, kardeşimin hayatını kurtardım." diye konuştu.

Kadavra Nakillerinin Artması Gerekiyor

Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Organ Nakli Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berk Göktepe, "Hastamıza ablasından böbrek naklini yaptık. Yaptığımız nakillerde vericilerde kapalı ameliyat gerçekleştiriyoruz. Ufak bir sezaryen kesi oluyor, böbrek bu bölgeden çıkıyor. Nakli de açık yapıyoruz." dedi."Hepimizde iki böbrek var ve tek böbrek ile yaşayabiliyoruz." ifadeleriyle vatandaşları organ nakli konusunda bilgilendiren Dr. Göktepe, Türkiye'de canlıdan nakillerin daha fazla yapıldığını belirtti ve kadavra nakillerinin artması gerektiğini vurguladı.