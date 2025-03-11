13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
TBMM Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 10:53, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 11:04
TBMM Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyon'a Sevk Edilen Milletvekilleri
- Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün
- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan
- DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk
- DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu
- DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ
- DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir
- DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
- DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan
Dosya Sayıları
CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya bulunuyor.