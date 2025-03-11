Mahkemeden 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' Suçuna Ceza İndirimi

Ankara'da eski eşi Sinem T.'yi iki çocuğunun gözü önünde 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Sinan Özçelik'e, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmiştir. Kararda, Sinem T.'nin çocuklarına ilgisiz davranması ve sanığa hakaret etmesi nedeniyle cezada haksız tahrik indirimi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek de takdir indirimi uygulandığı belirtilmiştir.

Geçmişte Yaşananlar ve Mahkeme Süreci

Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştır. Özçelik, 24 Ekim 2023'te 11 ve 13 yaşındaki kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için parkta buluştuğu eski eşi Sinem T.'yi 7 yerinden bıçaklamıştır. Ağır yaralanan Sinem T., hastanede 10 günü yoğun bakımda olmak üzere gördüğü tedavinin ardından taburcu edilmiştir. Tutuklanan Sinan Özçelik hakkında Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından müebbet ve farklı sürelerde hapis talebiyle dava açılmıştır. 3'üncü duruşmada sanık Özçelik, tutuklu kaldığı 9 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmiştir. Savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan Özçelik hakkında 9 Ocak'ta görülen karar duruşmasında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 15 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu ceza, daha sonra haksız tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürülmüştür.

Yüzünde Sabit İz Kaldı

Mahkeme, gerekçeli kararını açıklamıştır. Kararda, Sinem T. ve Sinan Özçelik'in 2010 yılında evlendikleri, 2023 yılında boşandıkları, çocukların velayetinin Sinem T.'ye verildiği ve bu süreçte taraflar arasında husumet oluştuğu belirtilmiştir. Bu husumete bağlı olarak tarafların birbirlerine hakaret ve tehditte bulundukları, bu nedenle farklı mahkemelerce cezalandırıldıkları ifade edilmiştir. Kararda, Sinem T.'nin eve erkek arkadaşını aldığı, kızı T.Ö.'nün psikolojik olarak olumsuz etkilendiği, tarafların olay yerinde tartışmaya başladığı, Sinem T'nin, Sinan Özçelik'e hakaret ettiği, Özçelik'in de karşılık verdiğine dikkat çekilmiştir. Tartışmanın ardından Sinan Özçelik'in aracından aldığı bıçakla Sinem T.'yi yüz, kafa ve karın bölgesinden yaraladığı, Sinem T.'nin kendisini koruma refleksiyle hareket ettiğinden ellerinde ve kollarında kesikler oluştuğu kaydedilmiştir. Adli tıp raporuna göre, Sinem T.'nin yüzünde sabit iz kaldığı, kemik kırığı yaşadığı ve yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilmiştir. Sinan Özçelik'in bıçağı öldürmeye elverişli bir şekilde kullandığı, Sinem T.'nin ölümüne sebebiyet verebilecek bölgelere birden fazla kez bıçakla darbesi indirdiği ve mağdur yere düşünce olay yerinden uzaklaştığı, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği belirtilmiştir.

Mahkemenin Kararı

Ancak mahkeme, Sinem T.'nin çocuklarıyla ilgili tutumları ve sanığa hakaret etmesini haksız tahrik unsuru saymıştır. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de düşünerek ayrıca takdir indirimi de uygulamıştır. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası, haksız tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürülmüştür.



