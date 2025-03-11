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Türkiye Rüzgar Enerjisinde Avrupa Üçüncüsü Oldu

Türkiye, 1,3 gigavatlık rüzgar kapasitesi artışıyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 11 Mart 2025 11:28, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 11:29
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Türkiye Rüzgar Enerjisinde Avrupa Üçüncüsü Oldu

Türkiye, geçen yıl ilave ettiği 1,3 gigavatlık rüzgar enerjisi kurulu gücüyle Avrupa'da karasal rüzgar enerjisi kapasite artışında üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa'da Rüzgar Enerjisi Kurulumu

Avrupa'da geçen yıl 16,4 gigavatlık yeni kapasite kurulumu gerçekleştirildi. Bunun 13,8 gigavatını karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.

WindEurope Raporu: 2025-2030 İstatistikler ve Görünüm

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından hazırlanan 2024'e ait verileri içeren "2025-2030 İstatistikler ve Görünüm Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl Avrupa'da rüzgar enerjisinde 16,4 gigavatlık kapasite artışı kayıtlara geçti.

Ülkeler ve Karasal Rüzgar Kapasite Artışları

Geçen yıl en yüksek karasal rüzgar kapasitesini sisteme dahil eden ülke 3,2 gigavat ile Almanya oldu. Almanya'yı 1,4 gigavatla Finlandiya, 1,3 gigavatla Türkiye, 1,1 gigavatla İspanya, 1 gigavat kapasite artışıyla Fransa takip etti.

AB'nin Rüzgar Enerjisi Kurulumları

Avrupa Birliği'nin (AB) kapasite kurulumları bu dönemde 12,9 gigavata ulaştı, bunun yaklaşık yüzde 90'ı karasal rüzgar enerjisi santralleri oldu.

AB'nin Elektrik Üretimine Rüzgar Katkısı

Rüzgar santrallerinden AB'nin elektrik üretimine 475 teravatsaatlik katkı sağlandı, bu miktar AB'nin toplam elektrik talebinin yüzde 19'una karşılık geldi.Avrupa'nın toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü ise geçen yıl sonunda 285 gigavat olarak hesaplandı. Bunun 248 gigavatını karasal rüzgar santralleri, 37 gigavatını ise deniz üstü rüzgar santralleri oluşturdu.

Yeni Karasal ve Deniz Üstü Rüzgar Santralleri

Geçen yıl Avrupa'da inşa edilen yeni karasal rüzgar santrallerinin beklenen kapasite faktörü yüzde 30-45, denizdeki rüzgar santrallerinin kapasite faktörü ise yaklaşık yüzde 50 olarak hesaplandı.

Rüzgar Yatırımları Hız Kesmeyecek

Avrupa'da 2025-2030 döneminde yaklaşık 186 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi projesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.Bu dönemde Avrupa'daki yeni yatırımların yüzde 75'inin karasal rüzgar enerjisi santrallerinden oluşması hedefleniyor.

Türbin Kapasiteleri ve Kurulumlar

Öte yandan, karasal rüzgar enerjisi türbin kapasitesi geçen yıl 4,6 megavat olurken, deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin türbin kapasitesi ise ortalama 10,1 megavat olarak hesaplandı.Türbin kurulumlarında Almanya 644 türbinle ilk sırada yer aldı, bunu 387 türbinle Fransa, 272 rüzgar türbini ile Türkiye takip etti.

Avrupa'da Karasal Rüzgar Enerjisinde İlk 10 Ülke

  • Almanya: Kapasite artışı: 3.292 megavat, Türbin Sayısı: 644
  • Finlandiya: Kapasite artışı: 1.414 megavat, Türbin Sayısı: 235
  • Türkiye: Kapasite artışı: 1.310 megavat, Türbin Sayısı: 272
  • İspanya: Kapasite artışı: 1.183 megavat, Türbin Sayısı: 227
  • Fransa: Kapasite artışı: 1.081 megavat, Türbin Sayısı: 387
  • İsveç: Kapasite artışı: 1.015 megavat, Türbin Sayısı: 165
  • Polonya: Kapasite artışı: 805 megavat, Türbin Sayısı: 244
  • Birleşik Krallık: Kapasite artışı: 739 megavat, Türbin Sayısı: 198
  • İtalya: Kapasite artışı: 685 megavat, Türbin Sayısı: 167
  • Litvanya: Kapasite artışı: 522 megavat, Türbin Sayısı: 83

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