TFF'den Derbi Hakemleri İçin Net Bir Karar Yok

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, özellikle Beşiktaş Kulübü'nün derbilerin hakemlerinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi isteğine karşı "Netleşen bir şey yok" dedi.

Derbi Hakemleri Yabancı mı Olacak, Yerli mi?

TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, bir sponsorluk imza törenin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi ?' konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi. Otyakmaz

Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık

açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün Resmi Başvurusu

Son dönemde özellikle Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda resmi başvurusu bulunuyor.