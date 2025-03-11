Ankara'da 96 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Sorgulama sonucunda şüphelinin, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan E.S. olduğu anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.

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