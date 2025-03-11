Ankara'da 96 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Ankara'da 51 suçtan 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 11:37, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 11:37
Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.
Sorgulama sonucunda şüphelinin, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan E.S. olduğu anlaşıldı.
51 suçtan 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.