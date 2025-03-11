Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 12:22, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 12:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyden başlayıp, öğlen saatlerinde Orta Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.