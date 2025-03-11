DMM'den köpek saldırısında ölen Rana'ya ilişkin açıklama
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Konya'da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) vücudunda ısırık izi olmadığına dair iddianın doğru olmadığını açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mart 2025 13:00, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 13:01
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Konya'da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rana'nın hiçbir yerinde ısırık izi, kanama yok' iddiası doğru değildir. Otopsi raporuna göre, 7 Mart'ta köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Rana El Selci'nin vücudunda boyun ve omuz bölgesi ile çeşitli yerlerde köpek ısırığı tespit edilmiştir. Rana bebeğin ölüm nedenine ilişkin şu ana kadar herhangi başka bir bulguya rastlanılmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.Rana'nın otopsi raporu çıktı: Boyun ve omuzunda köpek ısırığı var