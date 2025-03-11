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Sokak Köpekleri Erzurum'da 10 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı

Narman ilçesinin Sütpınar Mahallesi'nde ekmek almak için bakkala giden Murat Tutar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mart 2025 13:07, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 13:08
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Sokak Köpekleri Erzurum'da 10 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı

ERZURUM'da bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Murat Tutar (10) yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Narman ilçesinin kırsal Sütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bakkala giden Murat Tutar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin, başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırdığı Tutar, ağır yaralandı. Bakkala giden bir kişi tarafından kurtarılan Murat Tutar, ailesi tarafından Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tutar, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan Murat Tutar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Baba Yakup Tutar'ın Açıklamaları

Oğlunun bakkala giderken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten evli ve 2 çocuk babası Yakup Tutar (34) şunları söyledi:

"Mahallede bir bakkal var, bize biraz uzak. Dün saat 17.00 civarında ekmek almaya giderken yolda karşılaştık. Nereye gittiği sorduğumda dedesinden para alıp ekmeğe gittiğini söyledi. Her zaman da gidiyordu. Aradan 30 dakika geçtikten sonra komşumuz da ekmek almaya gidiyordu. Babamı sordu ve ona ekmek alması için Murat'ı gönderdiğini söyledim. O da bakkala doğru gitti. 10 dakika geçtikten sonra bağırarak geri geldi. Arkadaşım Eyüp ile birlikte çocuğumu getirmişler. Ben ahırdan çıkıp, çocuğumu kanlar içinde gördüm ve tanınmaz haldeydi. İlk önce kafasının arkasındaki yaraları fark etmedim. Hastaneye götürmek için arabaya alırken baktığımda derilerin kalktığını gördüm, boğazında diş izleri vardı. Kulak memesi ise yoktu, kafasındaki delikleri diktiler. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sevinçli haber bekliyoruz."

Dede Zafer Tutar'ın Tepkisi

Torunun tedavi gördüğü yoğun bakım servisi önünde ağlayarak bekleyen Zafer Tutar ise şöyle konuştu:

"Ekmek alması için para verdim ve kendisine istersen beraber gidelim dedim. O tek gitmek istedi ama yavrumu kanlar içinde geri getirdiler. Belediyeler neden bu başıboş köpekleri toplamıyorlar? Daha kaç çocuk bu şekilde yaralanacak veya ölecek."


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