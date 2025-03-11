Rekabet Kurulu, İntema İnşaata uzlaşma sonucunda ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şirketin, yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerin ürün sunacağı bölge, yeniden satıcı ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmak ve bayilerine rekabet yasağıyla tek elden alım yükümlülüğü getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın uzlaşma ve taahhütle tamamlandığı aktarıldı.

Sunulan uzlaşma metniyle, yeniden satış fiyatının belirlenmesi iddiasına yönelik teşebbüse 64 milyon 812 bin 992 lira tutarında idari para cezası verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirket tarafından, bayilerin ürün sunacağı bölge ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunduğu iddiaları, farklı bayilerle imzaladığı sözleşmelerde yer alan rekabet yasağı ile tek elden alım yükümlülüğüne ilişkin taahhüt metni sunulmuştur. Sunulan taahhütlerin kabul edilmesine ve taahhütlerin, şirket bakımından bağlayıcı hale getirilerek yürütülen soruşturmanın anılan iddialar bakımından sonlandırılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, firma tarafından sunulan taahhütlere de yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, farklı bayilik statüsündeki yeniden satıcılarla imzalanan sözleşmelerin ilgili hükümleri tadil edilecek. Yeniden satıcıların aktif ve pasif satış yapabileceği bölge ve müşteri gruplarına yönelik herhangi bir sınırlama bulunmadığı hususu açığa kavuşturulacak. Vitra satış noktaları ve tali satıcılara uygulanan prim sisteminin bölge tahsisi esası üzerine kurgulanmadığı netleştirilecek. Satış noktaları veya tali satıcının, faaliyet gösterdiği bölge dışında yer alan yetkili satıcılardan yaptıkları alımların da prime tabi olduğunu açıklığa kavuşturan bir bilgilendirme yazısı yeniden satıcılarla paylaşılacak. İntema'nın farklı bayileri ile imzaladığı sözleşmelerde yer alan rekabeti kısıtlayıcı hükümlere yönelik, yetkili satıcılarla imzalanan Vitra Satış Noktası Sözleşmesi'nde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü, 'gömme rezervuar' ürün grubu bakımından sözleşmeden çıkarılacak. İntema Yetkili Satıcılık, İntema Vitra Satış Noktası ile İntema Mutfak Yetkili Satıcılık sözleşmelerinin tek elden alım yükümlülüğüne ilişkin rekabeti kısıtlayıcı hükümleri ilgili sözleşmelerin tamamından çıkarılacak."

Açıklamada, söz konusu taahhütlerin kısa kararın tebliğinden itibaren 4 ay içinde uygulamaya konulacağına ve süresiz geçerli olacağına işaret edilerek, ayrıca şirketin yetkili satıcılarıyla imzaladığı Yetkili Satıcılık Sözleşmesi'nde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğüne de bireysel muafiyet tanınabileceği sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.