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Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi belli oldu. Emekli ikramiyesi bu yıl yüzde 33,33 zamla 4 bin TL olarak açıklanırken şimdi gözler ikramiyelerin hesaba yatacağı tarihte. Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlıyor. Ödemelerin de bayram öncesi tamamlanması beklenirken, Bakan Işıkhan'dan net açıklama geldi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Mart 2025 22:18, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 22:19
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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi, yüzde 33,33 zamla 4.000 TL'ye çıkarılırken, AK Parti'nin pazartesi TBMM'ye TBMM'ye sunacağı tasarı sonrası gözler ödeme tarihlerine çevrildi.

Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek ve ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması bekleniyor. Tasarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan da emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin "Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" açıklamasında bulundu.

Teklifin yasalaşmasının ardından da emekli bayram ikramiyesinin arefe gününden önce 24 Mart Pazartesi - 28 Mart Cuma günleri arasında yatırılması bekleniyor. Öte yandan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz da ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ile ilgili bayram haftasına işaret etti, "İlgili hafta pazartesi ya da cuma şeklinde olabilir. Ya da emekli maaşına ilave olarak ödenebilir" dedi. Emekli maaş ödemeleri ise tahsis numarasının son hanesine göre ödeniyor. Emekli Sandığı'na tabi olanlara maaşlar ayın ilk haftasında, SSK ve Bağkur emeklilerine ise ayın 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Emekli maaşı ödeme günleri şöyle:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

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