Türkiye'nin En Çok Kullanılan Kadın İsimleri Açıklandı

2024 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen kadın isimleri açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde 1 milyon 164 bin 268 kişi bu ismi taşıyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında Türkiye'de doğan bebekler için en çok kullanılan isimleri sosyal medya hesabından paylaştı.Bu yılın en popüler isimleri arasında bazı değişiklikler dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Türkiye'de Yaygın Kadın İsimleri Neler?

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan kadın isimler arasında ilk sırada "Fatma" vardır. Türkiye genelinde 1 milyon 164 bin 268 kişi bu ismi sahiptir."Ayşe" ismine ise 915 bin 587 kişi, "Emine" ismine ise 784 bin 176 kişi ile en yaygın kadın isimleri arasındadır.

Türkiye'de En Popüler Kadın İsimleri Neler?

Hatice: 714 bin 977 kişi

714 bin 977 kişi Zeynep: 704 bin 355 kişi

704 bin 355 kişi Elif: 553 bin 984 kişi

553 bin 984 kişi Meryem: 319 bin 635 kişi

319 bin 635 kişi Merve: 293 bin 302 kişi

293 bin 302 kişi Zehra: 268 bin 273 kişi

268 bin 273 kişi Esra: 248 bin 215 kişi

Bunun yanı sıra Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Sultan, Kübra, Dilek, Leyla ve Rabia gibi isimler de yaygın kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı.



