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Türkiye'nin En Çok Kullanılan Kadın İsimleri Açıklandı

Türkiye'de 2024 yılında en çok tercih edilen kadın isimleri açıklandı. Fatma, Ayşe ve Emine isimleri ilk sıralarda yer alıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Mart 2025 14:19, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 14:23
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Türkiye'nin En Çok Kullanılan Kadın İsimleri Açıklandı

2024 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen kadın isimleri açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde 1 milyon 164 bin 268 kişi bu ismi taşıyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında Türkiye'de doğan bebekler için en çok kullanılan isimleri sosyal medya hesabından paylaştı.Bu yılın en popüler isimleri arasında bazı değişiklikler dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Türkiye'de Yaygın Kadın İsimleri Neler?

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan kadın isimler arasında ilk sırada "Fatma" vardır. Türkiye genelinde 1 milyon 164 bin 268 kişi bu ismi sahiptir."Ayşe" ismine ise 915 bin 587 kişi, "Emine" ismine ise 784 bin 176 kişi ile en yaygın kadın isimleri arasındadır.

Türkiye'de En Popüler Kadın İsimleri Neler?

  • Hatice: 714 bin 977 kişi
  • Zeynep: 704 bin 355 kişi
  • Elif: 553 bin 984 kişi
  • Meryem: 319 bin 635 kişi
  • Merve: 293 bin 302 kişi
  • Zehra: 268 bin 273 kişi
  • Esra: 248 bin 215 kişi

Bunun yanı sıra Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Sultan, Kübra, Dilek, Leyla ve Rabia gibi isimler de yaygın kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı.


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