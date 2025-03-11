Başıboş köpek saldırılarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır." dedi.

Sokak Köpeği Sorunu ve Adli Soruşturmalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpeği sorununa dair yaptığı açıklamada önemli hususlara değindi:

"Hakkari Yüksekova ve Konya Karatay'da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Vatandaşların Can Güvenliği Önceliklidir

Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Belediyelerin Sorumluluğu

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir.

Adli ve İdari Soruşturmalar

Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.

Kararlılık Mesajı

Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır.