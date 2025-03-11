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Lüks Araçta Saklanan Uyuşturucu: Ankara'da 5 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da uyuşturucu çetesi lüks araçla yakalandı. 38 bin 730 hap ve 373 gram kokain bulundu. 5 şüpheliye ağır ceza istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Mart 2025 14:55, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 14:57
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Lüks Araçta Saklanan Uyuşturucu: Ankara'da 5 Şüpheli Yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde değeri yaklaşık 18 milyon lira olan lüks aracı takip eden polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan çeteyi çökertti. Araçta ve evde yapılan aramalarda toplam 41 bin 510 sentetik hap ile 413 gram kokain ele geçirilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından biri kadın ile 5 şüpheli hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Çimen Ç., erkek arkadaşı Erman A., Eray A., Yusuf A. ve Hüseyin S.'nin birlikte hareket ederek uyuşturucu satışı yaptıkları ihbarı üzerine Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, değeri yaklaşık 18 milyon lira olan beyaz renkli lüks bir araçla Mamak ilçesinde bulunan bir binanın önüne geldikleri belirlendi.

Lüks Aracın Vites Topuzuna Saklanmış Uyuşturucu

Erman A.'nın lüks araca binmesinin ardından Hüseyin S. beyaz bir poşetle araçtan indi. Bu sırada polis ekipleri Hüseyin S'yi yakalayarak gözaltına alırken poşette ise 560 sentetik uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Lüks aracın içinde bulunan şüpheliler Yusuf A., Erman A. ve Eray A.'da yakalanırken araçtan 2 bin 240 sentetik uyuşturucu ile vites topuzuna saklanmış 40 gram kokain ele geçirildi.

38 Bin 730 Hap Ele Geçirildi

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise yine lüks bir ayakkabı markasına ait kutu içerisinde 38 bin 730 sentetik uyuşturucu maddesi ile 373 gram kokain ele geçirilirken evde olan Çimen Ç. de gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çimen Ç., erkek arkadaşı Erman A., Eray A., Yusuf A. ve Hüseyin S. hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

'160 Bin Lira Karşılığında Eve Koydum'

Şüpheli Çimen Ç., iddianamedeki ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını, söz konusu maddeyi Gökhan isimli şahsın verdiğini, evine koyması karşılığında 160 bin lira verdiğini söyledi. Çimen Ç., lüks araçtan ele geçirilen kokaini ise Eray A.'ya kendisinin verdiğini ifade etti. Erman A. ise kokain ve sentetik hapları kız arkadaşı Çimen Ç.'nin evinden aldığını, ticaretini yapmadığını öne sürdü. Şüpheliler Eray A., Yusuf A. ve Hüseyin S. ise suçlamaları kabul etmeyerek maddelerin Çimen Ç.'ye ait olduğunu kendilerinin ise haberlerinin olmadığını iddia etti. İddianamede, şüphelilerin çelişkili ifadeler verdiği kaydedilerek ele geçirilen maddelerin miktarı ve çeşitliliği nedeniyle 5 şüphelinin birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları kaydedildi.


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