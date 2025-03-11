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Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor

İnternet bankacılığında 'diğer' seçeneği, gelir vergisi cezası riskini artırıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2025 15:02, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 15:14
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Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor

İnternet Bankacılığı ve Gelir Vergisi Riski İnternet bankacılığı üzerinden gönderilen paranın "diğer" seçeneğiyle işaretlenmesi durumunda, gelir vergisi cezasıyla karşılaşılabileceği ortaya çıktı.İnternet bankacılığında, hesaba gelen para, gönderici tarafından "diğer" açıklaması ile gönderildiği takdirde alıcı kişi gelir vergisi cezasıyla karşılaşabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni devreye aldığı yapay zeka yazılımı, "diğer" ibaresini kira geliri olarak algılayıp kişiyi riskli gruba sokuyor. Çok sayıda kişiye bu şekilde e-tebligat gönderildiği öğrenildi.

Yapay Zeka ile Alakalı

Vergi uzmanı Murat Bal, bir televizyon kanalında konuyla alakalı şu açıklamaları yaptı:

"Yapay zeka, 'diğer' işaretli para transferlerini yakalıyor. 'Diğer', riskli gruba giriyor. Bunun içinde kira geliri olabilir şeklinde yorumluyor. Vergi cezasıyla karşı karşıya kalınıyor. Bu, tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni devreye aldığı yapay zeka yazılımının süzgeçlemesiyle alakalı. Yapay zeka, 'Diğer' olarak gönderilen parayı kira geliri olarak değerlendiriyor."

Bireysel Ödeme Seçilmeli

"Özellikle son üç aydır vergi dairesi sistemi, otomatik incelemelere başladı. Örneğin size birisi bir para yolladı. Farzedelim 'diğer'i işaretledi. Ama bunun gerçekten kira olup olmadığını araştırmak için öncelikle vergi dairesinin iki tarafın da ifadesini alması gerekiyor. İzlenmesi gereken süreç olarak idareye itiraz yoluna gidilmesi gerekiyor. 'Bireysel ödeme' seçeneğine basacağız. Ben, 1-2 ay içinde vergi dairesinin de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da bu konuda gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum."


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