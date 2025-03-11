Kamyon park halindeki tırlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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