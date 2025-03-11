Kamyon park halindeki tırlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da kum yüklü kamyonun park halindeki tırlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 15:17, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 15:17
G.B. idaresindeki kum yüklü kamyon, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak petrol istasyonunda park halindeki 2 tıra çarptı ardından devrildi.
Kazada tırlardan birini yıkayan C.Ö. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.