İki büyükşehirde kargo dolandırıcılığı operasyonu: 12 gözaltı

Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Belediye çalışanlarından DHKP/C'ye finansman iddiası: 32 gözaltı
Belediye çalışanlarından DHKP/C'ye finansman iddiası: 32 gözaltı
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Güncellendi
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Güncellendi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi
Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
3 zincir markete yeni soruşturma: Borsa hisseleri etkilendi
3 zincir markete yeni soruşturma: Borsa hisseleri etkilendi
Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Köprüden önce son çıkış Türkiye
Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Köprüden önce son çıkış Türkiye
Ak Partili Güler açıkladı: Doğum yardımı sistemi değişiyor
Ak Partili Güler açıkladı: Doğum yardımı sistemi değişiyor
Bakan Kurum'dan fırsatçılara tepki: 5 bin TL'ye beton mu olur?
Bakan Kurum'dan fırsatçılara tepki: 5 bin TL'ye beton mu olur?
Kurtulmuş: Yeni Anayasa 400'ün üzerinde oyla geçer
Kurtulmuş: Yeni Anayasa 400'ün üzerinde oyla geçer
Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
İzmir'de Atık Skandalı: İki Şirkete Büyük Ceza
İzmir'de Atık Skandalı: İki Şirkete Büyük Ceza
STS Sınavı: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik Artıyor
STS Sınavı: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik Artıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İki büyükşehirde kargo dolandırıcılığı operasyonu: 12 gözaltı

Kargo dolandırıcılığıyla 12 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 12 şüpheli, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 16:20, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 16:20
Yazdır
İki büyükşehirde kargo dolandırıcılığı operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul polisi, internet üzerinden cep telefonu, bilgisayar gibi pahalı elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Şebekenin internet siteleri üzerinden ilan verenlere müşteri gibi ulaşarak, ürünü İstanbul'da yaşayan bir tanıdığına göndermesini ve ödemesini de aynı şahsa yapacaklarını söyledikleri belirlendi. Satıcıdan kargoyu gönderdiği şahsın bilgileri ile kargo takip bilgilerini, paketi teslim alacak kişiden de teslim kodunu öğrenen şüphelilerin, ardından paketleri kargo şubesinden alarak kayıplara karıştıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen çete üyelerinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu öğrenilen A.G.'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabancayla, dolandırıcılıktan elde edilmiş yaklaşık 12 milyon lira değerinde bilgisayar, laptop, akıllı saat gibi elektronik eşya ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri A.G. de dahil 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber