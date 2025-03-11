Eve davet ettikleri kişiyi silahla tehdit eden 1 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart Cuma günü Şirinevler Mahallesi'nde bir kişinin bazı şüpheliler tarafından darbedilmesi ve silahla tehdit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, şüpheli M.S.S.'nin mağdur C.T'yi eve davet ettiği, mağdurun adrese gelmesinin ardından içeri giren diğer zanlıların C.T.'yi darbederek alaycı davranışlarda bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurdan 3 milyon lira talep ettikleri ve bu esnada görüntü kaydı aldıkları da tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden biri olan ev sahibi A.A'yı gözaltına aldı. Çalışmaların devamında zanlı M.S.S. de Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.S. tutuklandı, A.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.