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YİK'de Aile Yapısına Yönelik Çalışmalar görüşüldü

Yüksek İstişare Kurulu, aile kurumuna yönelik tehditleri bertaraf edecek projeleri ve aile yapısını güçlendirecek politikaları masaya yatırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 20:11, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 20:24
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YİK'de Aile Yapısına Yönelik Çalışmalar görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, aile kurumunu güçlendirmek için oluşturulan "Aile Enstitüsü" ve "Nüfus Politikaları Kurulu"nun öneminin ifade edildiğini belirtti. Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Toplantıda, kurulun gündeminde, dünyada ve bölgede yaşanan kritik gelişmeler, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar ve toplumun teminatı aile yapısına yönelik artan tehditlerin yer aldığını bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Toplantıda, aile kurumumuzu güçlendirmek için oluşturulan 'Aile Enstitüsü' ve 'Nüfus Politikaları Kurulu'nun önemi ifade edildi. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aileyi hedef alan sorun alanlarının tespiti ve çözümü için farkındalığı artıracağı, yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilde uygulandığı, bunlara ilave olarak gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projelerin hayata geçirileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca TBMM gündemindeki, ailelere önemli ölçüde yardımcı olacak doğum ve çocuk desteklerini artıran düzenlemenin toplumsal yararlarına, nüfus artışına faydalarına ve aile kurumuna yönelik potansiyel faydalarına vurgu yapıldı."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, toplantıda, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı meydan okumaların derinlemesine tahlil edildiğini, aile kurumunun nasıl daha güçlü hale getirileceği konusunda istişarelerde bulunulduğunu belirtti. Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

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