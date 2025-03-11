'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
DMM, bazı medya organlarında yer alan Türk askerlerinin Suriye'de Alevi bir aileyi hedef aldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 18:23, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 18:25
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),
"Suriye'de Alevi bir ailenin Türk askerleri tarafından doğrudan hedef alındığı"
iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Suriye'de Alevi bir aile Türk askerleri tarafından doğrudan hedef alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Açıklama, "İddiaya konu görüntülerin Suriye'de değil, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinde kaydedildiği tespit edilmiştir. Görüntüler, evini inceleyen bir aileye, İsrail askerleri tarafından ateş açıldığı anları göstermektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
ifadelerine yer verildi.