Danıştay belletmen hizmet puanı adaletsizliğine dur dedi

Yatılı ve pansiyonlu okullarda kadın ve erkek öğretmenlerin belleticilik nöbetine karşılık aldığı puanların eşit olmamasına dayalı EĞİTİM GÜCÜ SEN'in üyesi adına açtığı davada Danıştay sendikayı ve üyeyi haklı buldu.

Mevcut Durum ve Adaletsizlik

Mevcut düzenlemede belletici olarak nöbet tutan kadın öğretmenler aylık 2, erkek öğretmenler ise aylık 1 hizmet puanı almaktaydı. Bu ise atama dönemlerinde ciddi manada bir itiraza, huzursuzluğa ve adaletsizliğe sebep olmaktaydı. Tayin dönemlerinde belirleyici bir faktör olan bu adaletsizliğe üyemiz adına yaptığımız itiraz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mevzuat ve yönetmeliklere atıf yapılarak reddedilmişti. Milli Eğitim Bakanlığından gelen cevap doğrultusunda üyemiz adına, Danıştay İkinci Dairede açmış olduğumuz davada, Danıştay üyemizi aşağıdaki gerekçe ile haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Danıştay İkinci Dairesi, kararında:

"Yine Anayasa'nın 50. maddesinde, küçüklerin, kadınların ve bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağı belirtilmiş ise de; öğretmen olarak çalışan kadın öğretmenlerden belletmenlik görevi yapanların çalışma şartları bakımından imtiyaz tanınmasını gerektiren bir durum olmadığı açıktır.

Dava konusu düzenlemenin belletmenlik görevine ilişkin olduğu ve bu görevin kadın ve erkek öğretmenler tarafından eşit şartlarda yürütüldüğü dikkate alındığında, belletmenlik görevi yapan kadın öğretmenlerin özel olarak korunmasını gerektiren bir durum bulunmadığı kanaatine varılmıştır.Bu durumda, dava konusu düzenleme ile yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu hizmetlerin karşılığında ek hizmet puanı verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, belletici olarak görev yapan kadın öğretmenlere görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlere görev yaptıkları her ay için 1 puan verilmesinin eşitlik ilkesine ve üst hukuk normlarına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin, 19/06/2020 günlü, 31160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesinin 4. fıkrasının ve bu düzenlemeye dayalı olarak tesis edilen bireysel işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA; 19/11/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.





Sonuç ve Gelecekteki Adımlar

Bu kararla birlikte; kadın, erkek ayrımı yapmaksızın belleticilik nöbeti görevi yapan öğretmenlere farklı puan uygulanmaması karara bağlanmış; ülke genelinde belleticilik görevi alan ve bu konuda mağduriyet yaşayan on binlerce erkek öğretmenin de hakkı teslim edilmiştir. Bu kararla adaletsizliğe sebep olan madde hükmü kaldırılmıştır. Hukuka aykırılığı açıkça ortaya konan ve Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilen durumla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığının mevzuat düzenlemeleri yapması gerektiği de açıktır. Eğitim Gücü Sen olarak sahada yaşanan bir mağduriyeti çözmekle birlikte öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının her türlü özlük ve mali haklarını savunmaya mücadele etmeye devam edeceğiz.

Danıştay kararı içik