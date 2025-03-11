TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Güncellendi
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Güncellendi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi
Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
3 zincir markete yeni soruşturma: Borsa hisseleri etkilendi
3 zincir markete yeni soruşturma: Borsa hisseleri etkilendi
Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Köprüden önce son çıkış Türkiye
Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Köprüden önce son çıkış Türkiye
Ana sayfaHaberler Yaşam

9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi

Antalya'da doğuştan sahip olduğu anomali nedeniyle bacakları diz altından kesilen 9 yaşındaki Aras Çelik'e, krediyle alınan protez bacakların borcu ödenemeyince aile icralık oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Mart 2025 20:22, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 20:24
Yazdır
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi

Kepez ilçesinde yaşayan Özlem (43) ve Mehmet Ali Çelik (44) çiftinin ilk çocukları Hatice Nazlım (14), el ve ayak anomalisiyle dünyaya geldi. İkinci çocuklarının doğumunu bekleyen Çelik çiftine, gebelik sırasında bu bebekte de el ve ayak anomalisi olabileceği söylendi. Çift, dünyaya gelen ve Aras adını verdikleri çocuklarının iki bacağında, diz aşağısında kemik olmadığını öğrendi. Farklı şehirlerdeki doktorlara çocuklarını götüren anne-baba, çözüm bulamadı. Son olarak gittikleri doktor, Aras'ın kemik olmayan bacaklarının kesilmesinin daha uygun olduğunu söyledi. Tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Aras'ın, evin penceresinden dışarıda oynayan çocukları izlerken, 'Ben de oynamak istiyorum' dediğini belirten çift, doktorun teklifini kabul etti.

Protez İçin Kredi Çekildi

Protezle ayağa kalkıp yaşıtları gibi oynamak isteyen Aras, 3 yaşında ameliyata alınıp bacakları diz altından kesildi. Kısa sürede iyileşen Aras için gerekli protez, ailenin gücü yetmeyince toplanan yardımla alındı. Yaşıtlarıyla oynamaya başlayan Aras'ın protezleri, büyüdükçe kendisine küçük gelmeye başladı. Toplanan yardımlarla alınan ikinci protez de kısa süre sonra işlevini yitirdi. Son olarak 2 yıl önce tekrar protez ihtiyacı ortaya çıktı. Protez için destek bulamayan Özlem Çelik, bankadan 235 bin lira kredi çekerek, oğlunun ihtiyacı olan protezi satın aldı. Bir süre ödenen kredinin taksitleri aksamaya başladı. Son olarak ödenemeyen taksitler nedeniyle anne Çelik icralık oldu. Banka avukatları tarafından Çelik'e, borcun ödenmemesi halinde cezaevine girebileceği söylendi. Çelik ailesi, protez borcunu ödemek ve yeni protez alınması için yardım bekliyor.

Borç Ödenmezse Cezaevine Girecek

Oğlu Aras'ın pencereden yaşıtlarını izlemesine çok üzüldüğünü söyleyen Özlem Çelik, "Aras'ın durumunu ilk anne karnında fark ettiler. Aynı semptomlar kızımda da olduğu için 'Belki onun gibi olur' dediler. Ancak öyle olmadı. Doğduktan sonra fark edildi ki dizinin altında kemik yok. Biz şehir şehir çocuğumuzu doktorlara götürdük. Son gittiğimiz doktorumuz, kemik olmadığı için kesilmesi gerektiğini söyledi. Aras dışarıda oynayan çocukları görüp 'Ben de oynamak istiyorum' diyordu. Tekerlekli sandalyeyle bir yere kadar oynayabiliyordu. En azından protezle hareket edebilsin diye kesildi" dedi.Aras'ın çok neşeli bir çocuk olduğunu belirten Özlem Çelik, "Çok hareketli, çok neşeli, herkesle sohbet ediyor. İlk iki protezlerini yardım toplayarak yaptırdık. Büyümesi devam ettiği için yeniden yaptırmak gerekiyordu. Üçüncüsünde yardım toplayamayınca bankadan 235 bin lira kredi çekmek zorunda kaldık. Kredinin bir kısmını ödedik, bir kısmını ödeyemeyince icralık olduk. Avukatlar ödememiz gerektiğini yoksa hapse gireceğimi söyledi. Büyüdüğü için şu anki protezleri de kullanamıyor" diye konuştu.

Aras'ın Okul Hayatı ve Zorlukları

Aras'ın okula tekerlekli sandalyesiyle gittiğini söyleyen Çelik, "Tekerlekli sandalye ile bir yere kadar hareket edebiliyor. Yaşıtları gibi yürümek, koşmak istiyor. Beden eğitimi dersine katılmak istiyor. Yapamayınca o da biz de çok üzülüyoruz. Yeni protezi için yeniden yardım toplamak zorundayız. Kendi bütçemizle altından kalkamıyoruz. Aras'ı rahat ettirmek istiyoruz" dedi.

"Protez Küçülünce Bacağımı Acıtıyor"

Protezleri olmadan hareket etmenin zor olduğunu söyleyen Aras Çelik ise "Okula tekerlekli sandalyemle gidiyorum. Protez küçülünce bacağımı acıtıyor. Akülü tekerlekli sandalyem olduğu için şanslıyım, okula kendim gidebiliyorum. Çok koştuğumda dizlerim kızarıyor" diye konuştu.

Borcu Bitmeden Yeni Protez İhtiyaç Oldu

Aileye destek beklediklerini söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Aras'ın yürümesi için gerekli protezleri alabilmek için ailenin kredi çekip icralık olduğunu öğrendik. Aras gelişim çağında olduğu için mevcut protezin borcu bitmeden, onu kullanamaz hale geldi. Şu an yenisine ihtiyaç var. Öncelikle ailenin ödeyemediği borcu ödemek için hayırseverlerden destek bekliyoruz. Aras çok enerjik ve hayat dolu bir çocuk. Bu enerjisini spor dallarında kullanabilmesi için yönlendirilmeye ihtiyacı var. Aras'ın hayata kazandırılması ve protezi için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber