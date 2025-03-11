Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'nde, hukuk fakültesi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Adaletin Tecellisi ve Hukuk Fakültesi Öğrencileri

Adaletin tecellisinde görev almanın kutsal bir meslek olduğunu belirten Tunç, hukuk fakültesinde okuyan gençlerin, mezun olduktan sonra adaletin değişik kademelerinde görev yapacaklarını söyledi. Gençlerin iyi bir hukuk nosyonu içerisinde yetişmelerinin önemli olduğunu belirten Tunç,

Adalet Bakanlığı olarak da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 23 yıldan bu yana yargı reformu strateji belgeleri kapsamında planlı bir reform süreci içerisinde olduk. Mevzuatın yenilenmesi, fiziki mekanların adaletin vakarına uygun hale getirilmesi ve en önemlisi de insan kalitesinin daha güçlü hale getirilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldık ve almaya da devam ediyoruz.

diye konuştu.

Hukuk Fakülteleri ve Başarılı Öğrenciler

Tunç, bu yıldan itibaren hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adayların kazanabileceğini anımsatarak, Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin hukuk fakültesinde okumasını amaçladıklarını kaydetti.

Terör Belasından Kurtulmanın Eşiğindeyiz

Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

Terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir dönemi yaşıyoruz. 40 yıldan bu yana ülkemizin üzerinde bir pranga gibi ayak bağı olan, Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının önünde büyük bir engel teşkil eden, trilyonlarca maddi kaybımız bir yana ama binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından da kurtulmanın eşiğindeyiz. İnşallah terörün her türlüsünü ülkemizden defederek, huzurlu bir geleceğe adım atarak Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir şekilde inşa edeceğiz. Bu ayak bağından kurtulacağız.

Bakan Tunç, gençlere büyük görev düştüğünü belirterek, Onlar kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek ülkemize sahip çıkacaklar, milletimizin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü her platformda savunacaklar. Bundan hiç şüphemiz yok. Şimdiden Türkiye Yüzyılı hayırlı uğurlu olsun. ifadelerini kullandı.