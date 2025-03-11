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Hasta taşıyan minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde diyaliz hastası taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 21:09, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 21:21
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Hasta taşıyan minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

M.K. yönetimindeki 48 S 3837 plakalı diyaliz hasta nakil aracı, Akçakaya Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde diyaliz hastası Ali Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile Z.A, C.B, A.Y. ve N.Y. ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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