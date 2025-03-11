Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin takvimin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

Doğan'ın Paylaşımı





Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin takvim önümüzdeki günlerde açıklanıyor.





Genel Müdürlük Ziyareti

Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Irgatoğlu ile birlikte Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Sn. İsmail Öztürk'ü ziyaret ettik.

Sınav Hakkında Görüşmeler

Görüşmemizde sınava girecek arkadaşlarınızın belli bir yaş aralığında olduğunu belirterek, ilan edilen kadroların boş kalmaması için soruların kolay olması gerektiğine dikkat çektik. Bir defaya mahsus tüm adayların Genel İdari Hizmetler kadrosuna atanmasını yineledik.

Teşekkür

Değerli Genel Müdürümüze nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum.