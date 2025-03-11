Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Sağlık-Sen Başkanı, sınav takvimi için Sağlık Bakanlığı ile görüştü. Soruların kolay olması gerektiğine vurgu yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2025 21:17, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 21:19
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin takvimin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.
Doğan'ın Paylaşımı
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin takvim önümüzdeki günlerde açıklanıyor.
Genel Müdürlük Ziyareti
Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Irgatoğlu ile birlikte Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Sn. İsmail Öztürk'ü ziyaret ettik.
Sınav Hakkında Görüşmeler
Görüşmemizde sınava girecek arkadaşlarınızın belli bir yaş aralığında olduğunu belirterek, ilan edilen kadroların boş kalmaması için soruların kolay olması gerektiğine dikkat çektik. Bir defaya mahsus tüm adayların Genel İdari Hizmetler kadrosuna atanmasını yineledik.
Teşekkür
Değerli Genel Müdürümüze nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum.