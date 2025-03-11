TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin bir maddesi daha kabul edildi. Teklifin kabul edilen 14. maddesine göre, "Siber Güvenlik Başkanlığının gelirleri, genel bütçeden yapılacak hazine yardımlarından, Başkanlığın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden, Başkanlık tarafından verilen idari para cezalarından elde edilen gelirlerden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan ve diğer gelirlerden" oluşacak.

Genel Kurulda Yaşanan Tartışmalar

Genel Kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Kadıköy Belediyesi'nin Meclis 1. Başkanvekili CHP'li Ahmet Kurtuluş'un AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Yıldırım, "İşte CHP'nin kadınlara saygısı bu kadar. Kendi gibi davranmayan ve kendileri gibi düşünmeyen insanlara tahammülleri bile yok. Kadın haklarını sadece söylemde savunan CHP'nin ikiyüzlülüğünü artık herkes görüyor. Kadınları baskıyla susturamazsınız. Çünkü biz laf değil, icraat üreten, kadınları siyasi rant aracı olarak değil, toplumun temel taşı olarak gören bir anlayıştayız." ifadelerini kullandı.CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Kurtuluş hakkında partisinin disiplin soruşturması başlattığını anımsatarak, Türkiye'de bugüne kadar kadınların eşit temsili konusunda ne yapılmışsa, Cumhuriyet devrimlerinin ve CHP'nin imzasının olduğunu söyledi.AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de "Kadına ne yapıldıysa AK Parti yaptı. Kadınları eğitimden mahrum eden CHP." dedi.Emir'in konuşmasının ardından bazı AK Partili kadın milletvekilleriyle, CHP'li vekiller arasında sözlü tartışma yaşandı.

Oylama Süreci

Öte yandan, teklifin 15'inci maddesi üzerine verilen önergenin oylamasından önce CHP'li milletvekilleri yoklama talep etti. İlk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Karaca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.