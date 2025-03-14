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Pakistan'daki tren saldırısında ölü sayısı 31'e yükseldi

Pakistan Ordusu, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 20:30, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 20:34
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Pakistan'daki tren saldırısında ölü sayısı 31'e yükseldi

Yerel basına yansıyan haberlere göre Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Şerif, basın mensuplarına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şerif, saldırıda 23 asker, 3 demir yolu işçisi ve 5 yolcunun hayatını kaybettiğini, toplam 354 esirin de kurtarıldığını kaydetti.

Ayrıca Şerif, kurtarma operasyonunda 33 saldırganın öldürüldüğünü belirtti.

- Belucistan'daki tren saldırısı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da, 11 Mart'ta, Ketta'dan Hayber Pahtunhva'daki Peşaver'e giden içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken, yetkililer birçok yolcunun da BLA tarafından rehin alındığını aktarmıştı.

Yetkililer, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık alan olduğu, bunun da zanlıların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığını ifade etmişti.

Güvenlik yetkilileri, BLA'nın treni tünel içerisinde pusuya düşürdüğünü ve kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını açıklayarak, saldırının BLA tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Pakistan ordusu kaynakları, gazetecilere yaptıkları açıklamada, bunu bir "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.

- Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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