Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi
Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, vergi denetim süreçlerini daha etkin hale getirmek ve hukuki boyutunu güçlendirmek amacıyla "Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi"ni hayata geçirdi. Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atçı, projenin ilk etapta Ankara'da pilot uygulama olarak başlatıldığını, ülke genelinde uygulanması için teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Mart 2025 00:04, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 23:41
Yazdır
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi

Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atçı, "Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi"nin vergi müfettişlerinin uzmanlık bilgilerini hukuk birimlerinin kullanımına sunarak, vergi davalarında daha güçlü ve etkin savunmalar yapılmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Vergi Müfettişleri Vergi Davalarına Destek Verecek

Vergi denetimleri sonucunda hazırlanan raporların, dava süreçlerinde hızlı ve etkin şekilde savunulması gerektiğini vurgulayan Atçı, "Vergi müfettişleri tarafından düzenlenen raporların, hukuki süreçlerde güçlendirilmesi için bu proje kritik bir adım olacak. İdareyi temsil eden hukuk birimleri, savunmalarını müfettişlerin uzman görüşleriyle destekleyerek davalarda daha güçlü bir pozisyon alacak." dedi.

Vergiye Uyum Piramidi Modeliyle Denetim Stratejisi Geliştiriliyor

Vergi denetim süreçlerinde "Vergiye Uyum Piramidi" modelinin esas alındığını belirten Atçı, mükelleflerin uyum seviyelerine göre farklı denetim teknikleri ve müeyyidelerin uygulandığını söyledi. Atçı "Vergi müfettişleri, mükelleflerin vergiye gönüllü uyum seviyelerini değerlendirerek, farklı risk gruplarına uygun inceleme süreçleri yürütüyor. Kayıt dışı faaliyetleri önlemeye yönelik olarak yüksek risk grubundaki mükelleflere odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzaha Davet Mekanizmasıyla Vergi Uyumunu Artırma Hedefi

Vergi uygulamalarında etkinliği sağlamak adına "izaha davet" mekanizması da önemli bir araç olarak kullanılıyor. Atçı, bu sürecin, mükellefleri cezai yaptırıma maruz bırakmadan vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik eden bir yöntem olduğunu belirterek "Vergi incelemesi başlatmadan önce mükelleflere vergi beyanlarındaki tutarsızlıkları açıklama fırsatı sunuyoruz. İzaha davet mekanizması sayesinde, gönüllü uyum artırılarak devletin vergi gelirleri güvence altına alınıyor." dedi.

Sahte Belge Kullanımına Karşı Yeni Yol Haritası

Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Atçı, sahte belge kullanımı ve düzenlenmesine karşı yeni bir yol haritası oluşturulduğunu ifade etti. Başkan Atçı "OECD'nin küresel ilkeleri doğrultusunda, organize vergi kaçakçılığı ile mücadelede etkin yöntemler geliştiriyoruz. Sahte belge düzenlemek ve kullanmak suretiyle vergi kaybına yol açan organizasyonların tespit edilmesine yönelik denetim politikamızı güçlendiriyoruz. Vergi kaçıranlara karşı ağır müeyyideler uygulanacak." şeklinde konuştu.

VDK Akademi ile Sürekli Eğitim ve Dijital Dönüşüm

Vergi Denetim Kurulu'nun beşeri sermayesini güçlendirmek ve müfettişlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla "VDK Akademi" platformunun oluşturulduğunu belirten Atçı, bu akademi aracılığıyla hibrit (yüz yüze ve çevrim içi) öğrenme modellerinin devreye alındığını söyledi. Atçı, 2024 yılı Faaliyet Raporu sunuş yazısında "Denetim kapasitesini artırmak için elektronik uygulamalar geliştiriyoruz. VDK Akademi, müfettişlerin ihtiyaç duyduğu eğitimlere anında erişimini sağlıyor ve gelişim süreçlerini takip etmeye olanak tanıyor." dedi.

"Ekonomide Güven Ortamını Tesis Etmeyi Sürdüreceğiz"

Vergi politikalarının başarısının toplumsal adaletin sağlanması ve mali disiplinin korunmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Atçı, "Vergiye gönüllü uyumu artırarak, mükelleflerin haklarını gözeten adil, objektif ve etkin bir denetim anlayışını sürdüreceğiz." dedi. Vergi Denetim Kurulu'nun önümüzdeki dönemde denetim araçlarını çeşitlendirme, mükellef uyumunu artırma, risk analizi sistemlerini güçlendirme ve dijitalleşmeyi hızlandırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber