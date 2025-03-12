İstanbul'da 386 İş Yerinden 365'i Sahte Çıktı

Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Ülkemizdeki vergi müfettişi sayısı belli oldu
Ülkemizdeki vergi müfettişi sayısı belli oldu
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da 386 İş Yerinden 365'i Sahte Çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul'da sahte iş yerlerine yönelik denetimlerinde 43 bin 276 sahte sigortalı tespit etti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Mart 2025 07:30, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 07:31
Yazdır
İstanbul'da 386 İş Yerinden 365'i Sahte Çıktı

Kayıt dışı istihdamla mücadelede denetimlerini sürdüren SGK, pilot olarak seçilen İstanbul'da 386 iş yeri denetlendi. Bu iş yerlerinden 365'inin sahte olduğu ve bunlar üzerinden kuruma 43 bin 276 sahte sigortalı bildirildiği tespit edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun İstanbul'da Yaptığı Denetimler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde İstanbul'da büyük çaplı bir sahte iş yeri denetimi gerçekleştirdi. 'Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu' üzerinden yapılan incelemeler kapsamında pilot il olarak seçilen İstanbul'da 386 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda 365 iş yerinin sahte olduğu tespit edilirken, bu iş yerleri üzerinden kuruma toplam 43 bin 276 sahte sigortalı bildirildiği ortaya çıktı. Geriye kalan 21 iş yerinin ise sahte olmadığı belirlendi.

Türkiye Geneline Yayılma

İstanbul'da elde edilen bulguların ardından, SGK tarafından Türkiye genelinde de denetim süreci başlatıldı. 'İş Yeri Karne Projesi' kapsamında geliştirilen sahte iş yeri tespit algoritması sayesinde İstanbul dışında 16 farklı ilde tescilli 100 iş yeri mercek altına alındı. Bu iş yerlerinden 79'unun sahte olduğu belirlenirken, 4 iş yeri için incelemelerin sürdüğü açıklandı. Denetimlerde 5 bin 360 sahte sigortalı bildirildiği tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber