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İmamoğlu: Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi beni incitmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili soruya yanıt vererek, "Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil. Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi ben incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor" ifadesini kullandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Mart 2025 07:53, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 09:28
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İmamoğlu Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Biz yaptığımız toplantının detaylarını paylaştık. Birkaç kez söyledim. Saygı duyduğum bir çerçeveden Sayın Mansur Yavaş'ın kıymetli başkanımızın, değerli ağabeyimizin ifade ettiği biçimiyle aynen söyledim: 'Ben erken buluyorum Cumhurbaşkanı adaylığı tespitini, ön seçime karşı değilim ama bugün yapılmamalı. Böyle bir sürece de talip değilim. Ama elbette ki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hepimizin adayıdır. Ben partimin bu yolculuğuna ve adayına asla zarar verecek bir şey yapmam.

*Bir başka husus var. Şu konuşuldu aslında: Mansur Yavaş başkanımız bu süreçte adaya bir şey olursa, aday başarısız olursa, aday eksik kalırsa diyerek bu kaygısını dile getirdiğinde çok net dile getirdiğim şekli de söyleyeyim. Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki. Haşa Allah'ın emri de değil. Resmi olarak YSK'ya teslim edene kadar adayı değiştirebilirsiniz. Başına bir şey gelebilir, hasta olabilir, Allah geçinden versin her şey olabilir.

"Partimiz oturur en doğru kararı verir"

*Dolayısıyla o gün geldiğinde partimiz oturur en doğru kararı verir. Bu cümlenin üzerine kendileri de 'Partimizin adayı, partimizin kararı bizim için asla ve asla tartışılacak bir şey değildir' dedi. Bu görüşünü tekrar etmesinin mahsuru vardır yoktur, o kendi takdiri. Ona bir şey diyemem. Sayın Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi ben incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor. İyi bir dostluğumuz var. Günün sonunda en doğru kararı yine hep birlikte alacağımızı, en kriz anında bile birlikte olacağımızı, yol arkadaşı olduğumuzu, dava arkadaşı olduğumuzu ben asla defterimden kaldırmıyorum.

"Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil"

*Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil. Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi ben incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor.

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