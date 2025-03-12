25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi gibi siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Siber Suçlarla Mücadele Operasyonları

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlar Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli olmak üzere 25 ilde gerçekleştirildi.

8 il merkezli "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" gibi Siber Suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 76 şüpheli yakalandı.❗️



Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber. pic.twitter.com/G4PxzY6VeT Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 12, 2025

Suçlar Tek Tek Tespit Edildi

Yakalanan şüphelilerin şu suçlara karıştığı tespit edildi:

Yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı para nakline aracılık etmek,

Sosyal medya platformları üzerinden büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü adı altında sahte paylaşımlar yaparak vatandaşları dolandırmak,

adı altında sahte paylaşımlar yaparak vatandaşları dolandırmak, Vatandaşların mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, hesaplarından farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına para transfer etmek.

Şüphelilerin faaliyetleri MASAK raporlarıyla tespit edilerek Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.

Çok Sayıda Dijital Materyal Ele Geçirildi

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, vatandaşları siber suçlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakan Yerlikaya: "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım."