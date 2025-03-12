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Erdoğan, İstiklal Marşı'nın 104. Yılını Kutladı

Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 09:25, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 09:26
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Erdoğan, İstiklal Marşı'nın 104. Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutluyorum. 12 Mart 1921 tarihi, sadece bir marşın kabulü değil; aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolüdür" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un Türk Milletine Bıraktığı Eşsiz Miras

Merhum Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme dökerek, bizlere eşsiz bir miras bıraktığını belirten Erdoğan, "Sadece bir şair değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan yurtsever olan merhum Akif, tarihin en karanlık günlerinde, kalemiyle milletimizin özgürlük mücadelesine destanlar yazmış; milletin cesaretini artırmış, moral kaynağı olmuştur" açıklamasını yaptı.

İstiklal Marşı'nın Türk Milletine Katkıları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemekte olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım'ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve Merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde, Türk milletinin asaletinin, onurunun ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadelerini kaleme alan başta Merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.


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