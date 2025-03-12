Altın tacı çalan kadından 'Sevgilim üzülmesin diye' ifadesi

Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Ülkemizdeki vergi müfettişi sayısı belli oldu
Ülkemizdeki vergi müfettişi sayısı belli oldu
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Altın tacı çalan kadından 'Sevgilim üzülmesin diye' ifadesi

Kuyumcuda altın tacı çalan kadın, 'Sevgilim üzülmesin diye çaldım' dedi. Kadın yakalanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mart 2025 09:57, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 10:05
Yazdır

Kasımpaşa'da Hırsızlık Olayı: Altın Taç Çalındı

Kasımpaşa'da Kuyumcudan Altın Taç Çalan Kadın Yakalandı

Kasımpaşa'da bir kadın, daha önce sevgilisiyle birlikte gittiği kuyumcuda gördüğü 250 bin lira değerindeki altın tacı alamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. İş yerinden ayrılan kadın, ertesi gün kuyumcuya geri dönerek, tacı fotoğrafını çekme bahanesiyle alıp kaçtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kadının ifadesinde, "Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi. Hırsızlık anı kameralara yansırken, kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Olay, 6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Firdevs Ç. olaydan bir gün önce sevgilisiyle caddede bulunan kuyumcuya gitti. Kadın burada, 250 bin lira değerinde olduğu öğrenilen altın tacı beğendi. Ancak kadın, tacı alamayınca sevgilisiyle beraber kuyumcudan ayrıldı. Ertesi gün Firdevs Ç., tek başına kuyumcuya gitti. Kuyumcudan altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kaçtı. Kuyumcu peşinden koşsa da kaçan kadını yakalayamadı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu Asayiş Polisi Harekete Geçti

Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Firdevs Ç.'nin evinde yapılan aramada altın taç ele geçirildi.

'Sevgilim Üzülmesin Diye Çaldım'

Gözaltına alınan Firdevs Ç., emniyete götürülerek ifadesi alındı. Tacı çalan kadının "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., 'İşyerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Kadın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, evde ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber