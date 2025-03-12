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Cari açık ocak ayında 3,8 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari denge ocak ayında 3,8 milyar dolar açık verdi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Mart 2025 10:16, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 10:17
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Cari açık ocak ayında 3,8 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari denge ocak ayında 3,8 mliyar dolar açık verdi.

Piyasalarda cari açığın 3 milyar dolar civarında olması bekleniyordu.

Cari denge böylece art arda üç aydır açık veriyor.

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