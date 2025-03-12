Dolar günü 36,60 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,5900 36,5910 36,6030 36,6040 Avro 39,9500 39,9510 39,8900 39,8910 Sterlin 47,2700 47,2800 47,3300 47,3400 İsviçre frangı 41,5500 41,5600 41,4400 41,4500 ANKARA ABD doları 36,5600 36,6400 36,5730 36,6530 Avro 39,9100 39,9900 39,8500 39,9300 Sterlin 47,2100 47,4200 47,2700 47,4800