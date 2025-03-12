Dolar günü 36,60 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 36,60 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 17:28, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,5900
|36,5910
|36,6030
|36,6040
|Avro
|39,9500
|39,9510
|39,8900
|39,8910
|Sterlin
|47,2700
|47,2800
|47,3300
|47,3400
|İsviçre frangı
|41,5500
|41,5600
|41,4400
|41,4500
|ANKARA
|ABD doları
|36,5600
|36,6400
|36,5730
|36,6530
|Avro
|39,9100
|39,9900
|39,8500
|39,9300
|Sterlin
|47,2100
|47,4200
|47,2700
|47,4800