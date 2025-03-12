Altının kilogram fiyatı 3 milyon 478 bin 999,50 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 438 bin lira, en yüksek 3 milyon 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 478 bin 999,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 559 milyon 926 bin 326,44 lira, işlem miktarı ise 4.823,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 16 milyar 620 milyon 161 bin 31,44 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: