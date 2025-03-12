Altının kilogram fiyatı 3 milyon 478 bin 999,50 liraya yükseldi

Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak
İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak
Şikayetler haklı çıktı! O ilde içme suyunda petrol bulundu
Şikayetler haklı çıktı! O ilde içme suyunda petrol bulundu
İmamoğlu'nun Diploma Soruşturması Hız Kazandı
İmamoğlu'nun Diploma Soruşturması Hız Kazandı
2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi
Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi
Bayram İkramiyesinde Artış Olacak mı?
Bayram İkramiyesinde Artış Olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm
Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi
Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!
Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!
Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor
Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor
Otobüslerde Aile Yılı İndirimi Başlıyor
Otobüslerde Aile Yılı İndirimi Başlıyor
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 478 bin 999,50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 478 bin 999,50 liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 18:15, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 18:14
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 478 bin 999,50 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 438 bin lira, en yüksek 3 milyon 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 478 bin 999,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 559 milyon 926 bin 326,44 lira, işlem miktarı ise 4.823,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 16 milyar 620 milyon 161 bin 31,44 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.475.000,002.913,00
En Düşük3.438.000,002.910,90
En Yüksek3.500.000,002.950,00
Kapanış3.478.999,502.915,00
Ağırlıklı Ortalama3.441.708,262.817,82
Toplam İşlem Hacmi (TL)16.559.926.326,44
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.823,87
Toplam İşlem Adedi91

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber