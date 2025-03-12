Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Fatsa ilçesi Örencik Mahallesi'nde, Emrah A. yönetimindeki 52 AAT 998 plakalı otomobil ile B.Ş.'nin kullandığı 52 ACR 071 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Emrah A., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.