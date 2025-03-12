79 kişiyi dolandırdı! Serbest bırakıldı
Adana'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 79 kişiyi dolandıran şüpheli Y.S., polis tarafından yakalandı. Y.S., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 10:31, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 10:45
79 kişiyi dolandıran şahıs, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, şüphe üzerine Y.S.'nin Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yaptı. Şüphelinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumları çalışanı olarak tanıtarak birçok ilden 79 kişiyi dolandırdığı belirlendi.
SERBEST BIRAKILDI
79 dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıkan Y.S. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.