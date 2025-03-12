Bakan Yumaklı: Aydın Zeytini Avrupa'da Tescillendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın memecik zeytininin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını belirterek, Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı. Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin, ülke sınırlarını aşmaya devam ettiğine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Aydın memecik zeytini, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 31. ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Ülkemize, sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun.