TPAO'ya Antalya ve Muğla'da Petrol Arama Ruhsatı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Antalya, Muğla ve Bitlis, Siirt illerini kapsayan iki kara sahası için petrol arama ruhsatı verildi.

Petrol Arama Ruhsatı Detayları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, TPAO'nun Antalya ve Muğla illerini kapsayan AR/TPO/K/P23-a pafta numaralı 62 bin 336 hektar yüz ölçümüne sahip sahası ile Bitlis ve Siirt illerini kapsayan AR/TPO/K/L48-c3, c4 pafta numaralı 30 bin 449 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.