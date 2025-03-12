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17 yaşındaki Mustafa'yı kamyonet ezdi: 'Kasis sandım'

Kağıthane'de motosiklet sürücüsü Mustafa Karaboğa, kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Ayhan B. serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mart 2025 11:01, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 11:35
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Kağıthane'de motosikletiyle seyir halindeyken, Ayhan B.'nin (49) kullandığı kamyonetin yanından geçmek isteyen Mustafa Karaboğa (17) aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve gözaltına alınan sürücü Ayhan B. adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayhan B. ifadesinde, "Kasisten geçtiğimi sandım. Aracın altında kaldığını fark etmedim" dediği öğrenildi.

Olayın Detayları ve Kaza Anı

Olay, 8 Mart Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelde aşçı yardımcısı olarak çalışan Mustafa Karaboğa, akşam saatlerinde 08 ABH 846 plakalı motosikletine bindi. Karaboğa, sokakta ilerlerken Ayhan B.'nin kullandığı kamyonetin yanından geçmek istedi. Ancak, motosikletin kontrolünü kaybederek kamyonetin altında kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Yerine Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Karaboğa'yı ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Karaboğa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün İfadesi ve Hukuki Süreç

Polis ekipleri sürücü Ayhan B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Ayhan B., "Sokakta giderken kamyonet bir anda sallandı, kasisten geçtiğimi sandım. Motosikletlinin aracın altında kaldığını fark etmedim" dediği öğrenildi. 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Ayhan B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Karaboğa ise 'Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek' maddesinden asli kusurlu bulundu.

Cenaze Töreni ve Yakınlarının Acısı

Mustafa Karaboğa'nın cenazesi, Sultan Selim Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. Karaboğa'nın ölümü yakınlarını yasa boğarken, arkadaşları sosyal medya hesaplarından 'Ben sana doyamadım, doysun kara topraklar Mustafam' notuyla acılarını paylaştı.

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