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Otobüslerde Aile Yılı İndirimi Başlıyor

Şehirlerarası otobüslerde ailelere özel indirim 17 Mart'ta başlıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2025 11:20, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 11:21
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Otobüslerde Aile Yılı İndirimi Başlıyor

Şehirlerarası Otobüslerde Aile Yılı İndirimi başlıyor...

İndirim Uygulaması 17 Mart Pazartesi Günü Başlayacak

Zorunlu olmayan uygulama ile firmalara yüzde 40'a kadar indirim yapma imkanı sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek."
"İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını belgeyle kanıtlaması yeterli olacak."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti. Bakanlık oluruyla düzenleme yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabileceğini bildirdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Yılı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak otobüsle seyahat edecek ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için düzenleme yapıldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabileceğini bildirdi.

Ücret Tarifesi Üzerinden Yüzde 40'a Kadar İndirim Yapılabilmesine İmkan Sağladık

Söz konusu düzenleme hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak." dedi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak."

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