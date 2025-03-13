YKS geç başvuru için son gün
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 3 gün olarak açıklanan geç başvuru sürecinin sonuna gelindi. Başvuru yapmak için bugün son gün.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 07:25, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 07:32
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvuru imkanından faydalanabiliyor.
Başvurular Nereden ve Ne Zaman Yapılacak?
Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 13 Mart'a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.
YKS Oturum Tarihleri
- Temel Yeterlilik Testi: 21 Haziran
- Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi: 22 Haziran
Sonuçların Açıklanma Tarihi
Sonuçlar, 22 Temmuz'da ilan edilecek.