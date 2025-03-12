Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolların sadece bir yerden başka yere gitmek için kullanılan güzergahlar olarak kalmadığını, medeniyetlerin inşasında da önemli rol oynadığını söyledi.

Yol Güvenliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü

Yol kullanıcılarının güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım ihtiyacının karşılanması için Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Uraloğlu, güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çalışmalar yapılarak, kaza kara noktalarının birer birer güvenli hale getirildiğini bildirdi.

2024 Yılı Hedefleri

Uraloğlu, ülkenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol ağını daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla çalışmaları hız kesmeden 2024'te de sürdürdüklerini ifade etti.

"Geçen yıl 29 kaza kara noktasında iyileştirme yapıldı"





Kaza Kara Noktaları ve Trafik Güvenliği

Kaza kara noktalarının, trafik güvenliği çalışmalarında önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Son yıllarda, kara yollarımız üzerindeki seyahat talebinin artması, teknolojideki hızlı değişim, özellikle motorlu taşıtların gücündeki ve hızındaki artış, trafik kazaları sayısında da artışa neden olmuş, bu kazalar da beraberinde kaza kara noktası kavramını ortaya çıkarmıştır." diye konuştu.Uraloğlu, ulusal sorun haline gelen trafik kazalarının azaltılmasıyla ölüm ve yaralanmaların doğurduğu acıların yanı sıra ekonomik kayıpların da azalacağını anlattı. Kara nokta oluşan yol kesimlerinde gerekli fiziki düzeltmelerin yapılarak kazaların engellenmeye, risklerinin de azaltılmaya çalışıldığını vurgulayan Uraloğlu, geçen yıl trafik güvenliği faaliyetlerine de özel önem verdiklerini dile getirdi.

Trafik Güvenliği Projesi

Uraloğlu, "Kara noktaların çözülmesi ve trafik emniyetini artırıcı çalışmalar Trafik Güvenliği Projesi kapsamında başarıyla sürdürüldü ve bu çalışmalarla geçen yıl 29 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme yapıldı. 2003-2024 yıllarında 1771 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışması gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sarsma Bandı Çalışmaları

Uraloğlu, KGM'nin, özellikle tek araçlı yoldan çıkma türü kazaların azaltılması amacıyla dünyada yaygın kullanılan "sarsma bandı" uygulamalarını başlattığını hatırlattı.Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bantlarının, sesli veya titreşimli ikazda bulunduğu bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda KGM, geçen yıl 513 kilometre sarsma bandı uygulamasının yapımını gerçekleştirdi. Ayrıca, 2024'te kurum tarafından 1600 kilometre otokorkuluk yapılması hedeflendi. Kurumumuz 2024 yılı sonu itibarıyla 2 bin 269 kilometre otokorkuluk yapımı, bakımı ve onarımı çalışmasıyla yollardaki güvenliği artırdı. Yeni yapım otokorkuluk imalatı yaklaşık 1650 kilometre oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla devlet ve il yollarında yaklaşık 49,5 milyar liralık 32 bin 950 kilometre otokorkuluk bulunuyor. Bunun yaklaşık yüzde 2'si her yıl hasarlar nedeniyle yenileniyor. 2024 itibarıyla devlet ve il yollarında toplam 143 bin 504 metre motosiklet koruyucu ray sistemi bulunuyor."



